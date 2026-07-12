美人すぎるハーランドの恋人イサベルさんがノルウェーカラーの大胆ドレス姿を披露 SNSでは絶賛の声
ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドの恋人でモデルのイサベル・ハウグセング・ヨハンセンさんが、ワールドカップ準々決勝イングランド戦で披露したコーディネートが大きな話題となっている。
ノルウェー代表はイングランド代表に敗れ、初のワールドカップ準決勝進出とはならなかった。しかし、試合前にはスタンドでチームを後押しするイサベルさんの姿が注目を集めた。
イサベルさんは、ノルウェー代表をイメージした赤を基調とするドレスを着用してスタジアムに登場。スタンドの手すりにもたれかかる姿や、スタジアム外の駐車場で撮影した写真を自身のSNSへ投稿した。
フォロワー約130万人を抱えるInstagramには、多くのファンから反応が寄せられた。
「最高だ！」
「本当に美しい」
「クイーンだ！」
「素敵すぎる」
ハーランドとイサベルさんは、ともにノルウェーのブリュネ出身。幼い頃から面識はあったものの、交際が始まったのは数年後。ハーランドによると、ボルシア・ドルトムントでプレイしていた2021年頃に、イサベルさんがメッセージを送ったことが交際のきっかけだったという。
2人の間には2024年12月に第1子となる男児が誕生しているが、子どもの名前や顔写真は公表していない。
イサベルさんはノルウェーの雑誌『KK』で家族について次のように語っている。
「家族を守りたい。でも同時に、私自身のことを知ってもらう機会も大切にしたい。どこまでをプライベートにするか、その線引きが一番難しい」
なお、試合ではハーランドは得点を挙げられず、ノルウェーはベスト8で大会を去る結果となった。しかし、ピッチ上だけでなく、”ヴァイキング・ロウ”のパフォーマンスなどピッチ外でも話題を呼んだノルウェー代表は、多くの人の記憶に残ったはずだ。
ハーランド自身の知名度も高まった大会になり、イサベルさんとの今後の関係にも注目が集まる。