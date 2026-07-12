ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドの恋人でモデルのイサベル・ハウグセング・ヨハンセンさんが、ワールドカップ準々決勝イングランド戦で披露したコーディネートが大きな話題となっている。



ノルウェー代表はイングランド代表に敗れ、初のワールドカップ準決勝進出とはならなかった。しかし、試合前にはスタンドでチームを後押しするイサベルさんの姿が注目を集めた。



イサベルさんは、ノルウェー代表をイメージした赤を基調とするドレスを着用してスタジアムに登場。スタンドの手すりにもたれかかる姿や、スタジアム外の駐車場で撮影した写真を自身のSNSへ投稿した。



