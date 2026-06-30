生活家電などを手がけるシー・シー・ピー（東京都台東区）は、キャラクター家電ブランド「きゃらニクス」から、携帯型育成トイ「たまごっち」がモチーフの「たまごっち ハンディファン KH-HF01-TTG」を、2026年7月上旬に全国の雑貨店およびインターネット通販などで発売する。トップパネルは付属のアレンジシールでカスタマイズ可能初代「たまごっち」らしいフォルムやカラーリングを再現した、懐かしさとかわいらしさを楽しめるデ