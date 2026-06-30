FIFAワールドカップ2026、日本に逆転勝利したブラジルは本国も歓喜の渦でした。ブラジルの最大都市サンパウロのスポーツバーでは、400人近くが観戦しました。アディショナルタイムでブラジルが決定的なゴールを決めると、サポーターたちは喜びを爆発させました。ブラジルサポーター女性：本当に最高！逆転勝ちだったからさらに嬉しい。感動しました。ブラジルサポーター男性：本当に苦戦してハラハラしたけど2得点で勝ち進むことが