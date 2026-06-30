10:30豪中銀議事録（6月16日開催分） 16:40ブイチッチECB副総裁、ECBフォーラム「欧州における成長加速」出席 17:40エルダーソンECB理事、ECBフォーラム「規制、安定、成長」出席 19:00外国為替平衡操作実施状況（5月28日-6月26日） 19:40シュナーベルECB理事、ブリーデン英中銀副総裁、ECBフォーラム「AIと金融」出席 21:00チポローネECB理事、インタビュー応