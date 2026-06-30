10:30 豪中銀議事録（6月16日開催分）

16:40 ブイチッチECB副総裁、ECBフォーラム「欧州における成長加速」出席

17:40 エルダーソンECB理事、ECBフォーラム「規制、安定、成長」出席

19:00 外国為替平衡操作実施状況（5月28日-6月26日）

19:40 シュナーベルECB理事、ブリーデン英中銀副総裁、ECBフォーラム「AIと金融」出席

21:00 チポローネECB理事、インタビュー応じる

22:30 レーンECBチーフエコノミスト、オープンAI最高経済学者、ECBフォーラム「AIと対話」出席



米予備選（コロラド）

米国イラン実務者協議（※スイスからカタールに変更）

ECBフォーラム「欧州の未来を作る：イノベーション、成長、安定」（～7月1日）



※予定は変更することがあります

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