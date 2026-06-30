女優の大原優乃が２７日付で自身のＳＮＳを更新。キュートな姿を披露した。「デジタル写真集フォトカード『ＬＵＭＩÉＲＥ』オフショット」と投稿。うさ耳をかぶり、ウインクや舌出しポーズをする姿などを複数枚公開した。この投稿にファンからは「最上級に可愛すぎますね」「何ですか！このかわいいウサギさんは！」「被り物が似合う！」「うさ耳は反則です♥」「舌出し最高！」といったコメントがあがった。