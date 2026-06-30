『SPA!デジタル写真集麻倉瑞季「生意気なカラダ」』が好評発売中！発売を記念して、誌面カットを公開！ 『SPA!デジタル写真集 麻倉瑞季「生意気なカラダ」』が好評発売中だ。発売を記念し、厳選された誌面カットが公開された。 SPA!デジタル写真集 麻倉瑞季「生意気なカラダ」©扶桑社撮影／鈴木ゴータ 撮影の舞台はアメリカンモーテル。「お部屋デート」をテー