ダメージ短パンからのチラリズム♡ 麻倉瑞季、アメリカンモーテルで見せる妖艶美ボディ！最新写真集からカット解禁

『SPA!デジタル写真集 麻倉瑞季「生意気なカラダ」』が好評発売中！発売を記念して、誌面カットを公開！

『SPA!デジタル写真集 麻倉瑞季「生意気なカラダ」』が好評発売中だ。発売を記念し、厳選された誌面カットが公開された。

撮影の舞台はアメリカンモーテル。「お部屋デート」をテーマに、巨大なショッピングカートに乗ってはしゃぐ姿や、ボクシンググローブをはめて楽しむ弾ける笑顔をキャッチしている。

一転してベッドルームのシーンでは、大人の色気を解放。春色のビキニを身にまとい、妖艶な美ボディを披露している。しずくが伝うシャワーカットの豊満バストも必見だ。

麻倉瑞季 ©扶桑社 撮影／鈴木ゴータ

さらに、革ジャンに超ダメージショートパンツを合わせた「生意気コーディネート」にも挑戦。インナーが見え隠れするギリギリのチラリズムで見る者を魅了する。

麻倉瑞季 ©扶桑社 撮影／鈴木ゴータ

数々の賞に裏付けされた、圧倒的なポージングセンスと肉体美が詰まった一冊。彼女の魅力をぜひチェックしてほしい。

麻倉瑞季 ©扶桑社 撮影／鈴木ゴータ

【プロフィール】

麻倉瑞季

2002年長崎県生まれ

『ミスマガジン2022』でミスヤングマガジンを受賞。2025年にe-sportsチーム『La VISION。』に加入。

最新情報は、公式X(@mizuki_asakura_)、Instagram (@mizuki_asakura_)などで発信中。

【クレジット】提供／週刊SPA!編集部 撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／クメユナ