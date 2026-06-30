6月28日、富山県高岡市の講演に登壇した自民党の中曽根弘文氏。中曽根氏は憲法改正実現本部長を務めており、現在、喫緊の課題となっている皇室典範改正を進めているところだ。「女性皇族の話は極論いらない」この日の講演で中曽根氏は「愛子さまが天皇になったら、結婚する人もいない」「男子を産まないといけないという、すごいプレッシャーがある」などと発言。この発言には、多くの国民が憤慨し、ネット上を中心に猛烈な批