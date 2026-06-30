NY原油先物8月限（WTI）（終値） 1バレル＝70.75（+1.52+2.20%） ホルムズ海峡の航行を巡って、米国とイランの軍事衝突が発生したことが買い手掛かり。イランが指示に従わない貨物船やタンカーを攻撃したことで、米軍が反撃した。イランは中東各地の米軍基地にも報復した。軍事行動は週末に限られたが、双方が合意した覚書が遵守されていないなかで協議の行方は不透明。トランプ米大統領によると、３０日にドー