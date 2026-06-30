返還ツアーが高額になった理由29年前の6月30日と7月1日、世界は香港が迎える歴史的瞬間に注目した。英国から中国への香港の主権移譲、すなわち「香港返還」である。この日に向けて、香港には世界から多種多様な人々が集まった。【写真】英領香港の顔だった「啓徳空港」返還の翌年、閉港を前にした内部の様子日本でも観光客向けのツアーが多数売り出されたが、出発日までにキャンセルが相次いだという。ある大手旅行会社の幹