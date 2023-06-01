◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫ・ＢＳの日本ーブラジル戦生中継の解説に登場。１次リーグに続き、“神解説”を炸裂させた。後半早々のブラジルの猛攻に「こんなに後半を長く感じることはないっすわ」と後半６分の段階で実況の小宮山晃義アナウンサーに「まだ６分です」と突っ込まれた本田。ブラジルの猛攻の末に後半１