広島県三原市で今年4月、土の中から男性の遺体が見つかった事件。警察はきょう、29歳の男を強盗殺人の疑いで逮捕しました。殺害された男性と今回逮捕された男は、別の殺人・放火事件の共犯関係とみられています。広島県警岡崎玲史 刑事部長「土中から徳田雅希さんの死体を発見した事件につき、本日、被疑者を強盗殺人容疑で通常逮捕した」強盗殺人の疑いできょう逮捕されたのは、広島市南区に住む無職・倉本幹太容疑者（29