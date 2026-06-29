Vポイントマーケティングは29日午後、「モバイルVカード」が一部ユーザーで利用できないと案内している。原因は調査中。 「モバイルVカード」とは、さまざまなアプリでVポイントを貯められるようにするサービス。「PayPay」やウエルシアなどのアプリに登録しておくと、買い物のたびにVポイントを貯められる。