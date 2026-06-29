西日本豪雨から８年です。１２人が犠牲者となった熊野町では町長らが献花を捧げました。 熊野町の三村裕史町長らが訪れたのは、２０１８年に発生した西日本豪雨で１２人が犠牲となった団地「大原ハイツ」にある大原祈念公園です。 三村町長らは地元の人たちで作られた「復興の会」などが設置した献花台に花束を手向け祈りを捧げました。 熊野町 三村裕史町長「早くも８年も経ったかなと。常日頃の危機感、危機意識こういった