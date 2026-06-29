27日午前、潟上市天王長沼の市道でクマが目撃されました。五城目警察署の調べによりますと27日午前10時10分ごろ、潟上市天王字長沼の市道を歩いているクマ1頭を、歩いていた人が目撃し、近くの住民に通報を依頼しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは10メートルほどで、周辺にはスーパーや図書館などがある住宅地です。