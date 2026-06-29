阪神の下村海翔投手（24）が29日、甲子園球場で行われる投手指名練習に参加した。先週から1軍に合流している右腕は近日中の1軍初先発が濃厚となっている。チームは今週甲子園での6連戦が予定されている。他には才木、大竹、伊藤将、高橋、今朝丸、津田が参加した。