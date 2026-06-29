東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6896高値0.6917安値0.6876 0.6958ハイブレイク 0.6937抵抗2 0.6917抵抗1 0.6896ピボット 0.6876支持1 0.6855支持2 0.6835ローブレイク キーウィドル 終値0.5641高値0.5658安値0.5626 0.5689ハイブレイク 0.5674抵抗2 0.5657抵抗1 0.5642ピボット 0.5625支持1 0.5610