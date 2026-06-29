東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6896　高値0.6917　安値0.6876

0.6958　ハイブレイク
0.6937　抵抗2
0.6917　抵抗1
0.6896　ピボット
0.6876　支持1
0.6855　支持2
0.6835　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5641　高値0.5658　安値0.5626

0.5689　ハイブレイク
0.5674　抵抗2
0.5657　抵抗1
0.5642　ピボット
0.5625　支持1
0.5610　支持2
0.5593　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4195　高値1.4210　安値1.4169

1.4255　ハイブレイク
1.4232　抵抗2
1.4214　抵抗1
1.4191　ピボット
1.4173　支持1
1.4150　支持2
1.4132　ローブレイク