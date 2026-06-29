東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6896 高値0.6917 安値0.6876
0.6958 ハイブレイク
0.6937 抵抗2
0.6917 抵抗1
0.6896 ピボット
0.6876 支持1
0.6855 支持2
0.6835 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5641 高値0.5658 安値0.5626
0.5689 ハイブレイク
0.5674 抵抗2
0.5657 抵抗1
0.5642 ピボット
0.5625 支持1
0.5610 支持2
0.5593 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4195 高値1.4210 安値1.4169
1.4255 ハイブレイク
1.4232 抵抗2
1.4214 抵抗1
1.4191 ピボット
1.4173 支持1
1.4150 支持2
1.4132 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6896 高値0.6917 安値0.6876
0.6958 ハイブレイク
0.6937 抵抗2
0.6917 抵抗1
0.6896 ピボット
0.6876 支持1
0.6855 支持2
0.6835 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5641 高値0.5658 安値0.5626
0.5689 ハイブレイク
0.5674 抵抗2
0.5657 抵抗1
0.5642 ピボット
0.5625 支持1
0.5610 支持2
0.5593 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4195 高値1.4210 安値1.4169
1.4255 ハイブレイク
1.4232 抵抗2
1.4214 抵抗1
1.4191 ピボット
1.4173 支持1
1.4150 支持2
1.4132 ローブレイク