イラン外相「ホルムズ海峡を支配する権利を有する」再度主張 イランはホルムズ海峡を完全に支配する権利を有すると改めて主張した。 アラグチ外相は、ホルムズ海峡の管理と完全な開放は我々イランの責任だ。合意に反する介入は状況を複雑にし、ホルムズ海峡の正常化を遅らせ緊張を高めるだけだ。