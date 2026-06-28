6月29日東証決算発表予定 ■ 小売業［8227 しまむら］ 2/20 第１四半期Point：既存店売上高の推移と、価格改定による粗利率への影響に注目。 ■ 卸売業［7447 ナガイレーベン］ 8/31 第３四半期Point：医療機関向け需要の動向と原材料費高騰の価格転嫁状況を確認 ■ 電気機器［7965 象印マホービン］ 11/20 第２四半期Point：国内インバウンド需要と海外、特に中国・北米市場の売上推移をチェック ※本稿は、