カナダ代表 PHOTO:Getty Images ＜2026年6月29日 FIFAワールドカップ2026 ラウンド32 南アフリカ 0－1 カナダ＞ サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は29日、決勝トーナメント1回戦の初戦が行われ、グループB2位のカナダ（FIFAランキング30位）がグループA2位の南アフリカ（同60位）を1-0で下し、ベスト16進出を決めた。 初のグループステージ突破を果た