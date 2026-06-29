カナダが初のベスト16進出！劇的後半AT弾で南アフリカを撃破！決勝T1回戦の初戦を制し16強一番乗り【サッカーW杯】



カナダ代表 PHOTO:Getty Images

＜2026年6月29日 FIFAワールドカップ2026 ラウンド32 南アフリカ 0－1 カナダ＞

サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は29日、決勝トーナメント1回戦の初戦が行われ、グループB2位のカナダ（FIFAランキング30位）がグループA2位の南アフリカ（同60位）を1-0で下し、ベスト16進出を決めた。

初のグループステージ突破を果たしたカナダと、初の決勝トーナメント進出を決めた南アフリカによる一戦。

前半はカナダがジョナサン・デイヴィッド、タニ・オルワセイらを中心に積極的にゴールへ迫ったが、南アフリカのGKロンウェン・ウィリアムズが好守を連発。

南アフリカもテボホ・モコエナやオズウィン・アポリスの仕掛けで応戦し、0-0で試合を折り返した。

後半もカナダがシュート数で上回る展開となった。南アフリカはレボヒレ・モフォケンに代えてタレン・ムバタを投入。

ボール保持率を高めて試合をコントロールする時間を作ったが、カナダは後半14分、30分に交代選手を送り込み、攻撃の圧力を維持した。

試合が動いたのは、スコアレスのまま迎えた後半47分だった。

カナダは右サイドからクロスを入れると、最後はステファン・ユースタキオがペナルティーエリア手前から右足を振り抜く。低い弾道のシュートがゴール左下に決まり、終盤に待望の先制点を奪った。

南アフリカはGKウィリアムズを中心に粘り強く戦い、終盤までカナダの猛攻を耐えたが、あと一歩及ばず。初のベスト16進出はならなかった。

勝利したカナダは、ラウンド16でオランダ－モロッコの勝者と対戦する。

＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

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