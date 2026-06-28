大人と子どもの体感時間は倍以上の差がある！子どもの学習時間の考え方とは 子どもの学習時間は「体感時間」で考えよう 大人と子どもの体感時間には、倍以上の差がある 時間の感じ方には、大人と子どもとで大きな差があることをご存じでしょうか？年齢の差と体感時間は、リンクしているといわれています。 「ジャネーの法則」という言葉を聞いたことがある人もいるでしょう。年齢を重ねると自身