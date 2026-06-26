スウェーデン戦で先発の田中。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA）

写真拡大

　森保一監督が率いる日本代表は、現地６月25日に北中米Ｗ杯のグループＦ最終節で、スウェーデン代表と対戦している。

　立ち上がりから拮抗した展開。17分には田中碧が素早い攻守の切り替えで、高い位置でボール奪取に成功する。

　背番号７の果敢なプレッシング。球際の強さ。だが、このプレーはファウルを取られる。
 
　試合を中継する『NHK』で解説を務める本田圭佑は「なんでやねん！」と異議。「ないって」と判定に不満げだ。

「ショルダーとショルダーですよ」とコメントした。
　
構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！

 