北朝鮮が初の5000トン級新型多目的駆逐艦「崔賢（チェ・ヒョン）」を西海（黄海）艦隊に配備したことが明らかになった。朝鮮中央通信（KCNA）は24日、前日に南浦港で行われた就役式で、朝鮮労働党中央軍事委員会の命令により同艦を「朝鮮人民軍海軍西海艦隊」に編入したと報じた。一方で、4月の進水式では党中央軍事委員会の命令書が「東海艦隊司令官」に伝達されたとされており、当初予定されていた日本海側（東海）から黄海側へ