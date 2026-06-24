令和ロマンの松井ケムリが、M-1グランプリでの優勝を機に新宿2丁目界隈で凄まじい人気を獲得したと明かした。【映像】モテすぎる男性芸能人2名「新宿2丁目の橋本環奈と浜辺美波」芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6月24日に放送された。MCを務める粗品（霜降り明星）のほか、ゲストとして金ちゃん（鬼越トマホーク）、松