令和ロマンの松井ケムリが、M-1グランプリでの優勝を機に新宿2丁目界隈で凄まじい人気を獲得したと明かした。

【映像】モテすぎる男性芸能人2名「新宿2丁目の橋本環奈と浜辺美波」

芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6月24日に放送された。MCを務める粗品（霜降り明星）のほか、ゲストとして金ちゃん（鬼越トマホーク）、松井ケムリ（令和ロマン）、奥田修二（ガクテンソク）、チャンス大城が出席し、スタジオを盛り上げた。

トークの先陣を切ったケムリは、「僕、大体M-1優勝したぐらいからなんですけど、ネットとかで言われることがありまして」と切り出し、「2丁目のゲイの人にめちゃくちゃモテるよねって」と言われるようになったと話す。

界隈での盛り上がりは凄まじいようで、ケムリは「一説によると、僕とシェフの鳥羽周作さんが新宿2丁目の橋本環奈と浜辺美波って言われてるらしいんですよ」と衝撃の例えを告白。それを聞いた他の芸人も「すごいやん」「めっちゃかわいいやん」と驚き。ケムリは「M-1で僕が出た時に『信じられない！』みたいな状態だったらしいんですよ」と2丁目界隈での熱狂ぶりを明かしていた。