【高峰DMP000N】（滋賀県甲賀市甲南町中野英人50歳）こつこつお金をためて、40歳の時に買った1本しかない愛用の6弦アコ―スティクギタ―、エレアコ◆◆◆なんか所狭しとたくさんのアコギがあるんだけれど、「1本しかない」というのはエレアコという意味なのかな。それにしてもジャンボボディを起用したTAKAMINEのフラッグシップですから、そりゃど迫力なサウンドが飛び出しそう。アバロンのインレイも美しい