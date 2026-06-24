ピコ太郎が、「PPAP」10周年に向けて展開している連続リリース企画『Tottemo Release 80.8』の第11弾作品となる『Tottemo Release 80.8（11）』を配信リリースした。『Tottemo Release 80.8（11）』には、日本全国47都道府県、それぞれをピコ太郎独自の視点とユーモア、そして多彩な音楽ジャンルで表現していく長編企画「都道府県ソング」シリーズを収録。その中でも目玉となるのが、ソロデビュー15周年を迎えたLiSAとのコラボレー