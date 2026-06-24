平田2軍監督も太鼓判「バットの遠心力などの使い方がうまい」2025年のドラフト会議で3球団競合の末、阪神に入団した立石正広内野手（創価大）が1軍初出場から5試合連続安打を記録し、黄金ルーキーの片鱗をうかがわせた。しかし、17日には2軍へ降格。2025年から4度目のファームの指揮を執り、これまで多くの若虎を見てきた平田勝男2軍監督は、ドラ1ルーキーをどうみているのか――。イメージが重なる選手として挙がった名前は、日