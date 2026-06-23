umbrellaが、ワンマンツアー＜【雨天、結構。】＞の開催を発表した。本ツアーは、2026年9月9日の奈良NEVERLAND公演を皮切りに、小倉、福岡、松山、岡山、新潟、富山、滋賀を巡るワンマンツアーとして開催される。そしてツアーファイナルとして、2027年3月18日に大阪BIGCATにて＜umbrella 17th anniversary ONEMAN【雨天、結構。】の開催も決定した。結成17周年を迎えるumbrellaにとって、BIGCATでのワンマンライブは今回が初。関西