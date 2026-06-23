大分県九重町の土砂崩れで被災した住民を支援しようと、民間の団体が避難先の町営住宅に支援物資を届けました。 【写真を見る】九重町の土砂崩れ被災住民の避難先へ民間団体が支援物資を届ける大分 支援に訪れたのは、被災地での活動を続ける日田市のNPO法人リエラなど3つの団体です。 3団体のメンバーは、指定された避難所から移ってくる被災者のために町営住宅にエアコンなどの家電や食料品、日用品などを次々と運