【モデルプレス＝2026/06/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが6月21日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を披露した。【写真】「今日好き」19歳美女「肩のラインが美しい」美デコルテ際立つキャミワンピ姿◆米澤りあ、キャミワンピ姿公開米澤は、20日に開催されたガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」へ