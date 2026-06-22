6月16日、日本銀行は政策金利の追加利上げを決定しました。0.75%程度から1.0％程度への引き上げにより、政策金利は1995年以来、31年ぶりの高水準となります。これにより、住宅ローン変動金利にはどのような影響があるのでしょうか。改めて注目される固定金利のメリットや、話題のフラット35の金利水準についても解説します。 日銀追加利上げで住宅ローンはどう変わる?今回の利上げで多くの人が気になるのが、住宅ローン、特に政策