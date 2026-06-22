能登半島地震の初動対応の検証結果を踏まえ、石川県庁で防災のあり方を検討する有識者会議が初めて開かれました。初会合には、地震の際、県の初動対応を検証した大学教授などの有識者が参加し防災のあり方について議論が交わされました。22日は去年8月の検証で示された災害対応の課題に対する取り組みの進捗状況が示され孤立集落の把握調査など改善項目のおよそ48％が対応済みといったことなどが報告されました。そのうえで委員か