6月10日から17日にかけて、高知市の40代男性が高知県警などを名乗る男らから999万円をだまし取られていたことが分かりました。高知県警によりますと、6月10日、高知市の40代男性のスマートフォンに高知県警や兵庫県警、検事を騙る男らから「あなたのキャッシュカードが振り込め詐欺に使われていて、あなたが詐欺に加担している疑いがある」「あなたの預金を確認する必要がある」などと電話があり、ビデオ通話画面で逮