エティハド航空は、ビジネスクラスを対象としたセールを、6月19日から25日まで開催する。東京/成田発と大阪/関西発の往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は7月1日から10月31日まで。エティハド航空は6月18日から、東京/成田〜アブダビ線にエアバスA380型機の投入を開始した。ビジネスクラスは2階中央から後方部分に70席を設けている。・東京/成田発着カイロ（311,170円）、カサブランカ（330,520円）