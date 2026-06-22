エティハド航空は、ビジネスクラスを対象としたセールを、6月19日から25日まで開催する。

東京/成田発と大阪/関西発の往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は7月1日から10月31日まで。

エティハド航空は6月18日から、東京/成田〜アブダビ線にエアバスA380型機の投入を開始した。ビジネスクラスは2階中央から後方部分に70席を設けている。

・東京/成田発着

カイロ（311,170円）、カサブランカ（330,520円）、マドリード（332,710円）、アテネ（336,900円）、パリ（339,810円）、モスクワ（347,960円）、バルセロナ（353,090円）、イスタンブール（353,560円）、ジュネーブ（354,160円）、フランクフルト（360,000円）、リスボン（371,760円）、ミュンヘン（374,710円）、チューリッヒ（375,730円）、アムステルダム（378,000円）、デュッセルドルフ（397,120円）、ヨハネスブルグ（399,820円）、ナイロビ（424,450円）、パルマ・デ・マヨルカ（565,750円）、アブダビ（803,610円）

・大阪/関西発着

カサブランカ（329,090円）、バルセロナ（339,060円）、パリ（357,880円）、アムステルダム（361,970円）、アブダビ（472,380円）、パルマ・デ・マヨルカ（568,920円）