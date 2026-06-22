国際的な文学賞である「コモンウェルス短編小説賞」の2026年度受賞者発表において、受賞した5作品中3作品が「生成AIで書かれた可能性が高い」と指摘される事態が発生しました。騒動を受け、コモンウェルス短編小説賞の受賞作をオンラインで公開している文芸誌のグランタは「今後編集権がない状態で作品を掲載しない」と発表し、10年以上続いたコモンウェルス短編小説賞受賞作の掲載をやめることを表明しました。Granta stops publi