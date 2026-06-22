両備バスカンパニーは、「龍馬クォーターWEB割」を7月1日から31日まで実施する。対象は下津井電鉄、ジェイアール四国バス、とさでん交通と共同運行する高速バス「岡山〜高知線（龍馬エクスプレス号）」の大人片道運賃で、通常料金4,400円を25％割り引き3,300円とする。発売は乗車日の1か月と1日前から開始する。予約は両備バス予約システムや発車オーライネットの高速バス予約サイトで受け付ける。利用には前日までのオンライン予