義理の両親や義理の親戚との付き合いは何かと面倒。ときにはママの行動を制限したり、強要してきたりすることも。先日ママスタコミュニティには「夫の親戚が、夫を褒めることを強要してくる」というタイトルでこんな投稿がありました。投稿者さん夫婦はフルタイムで共働きですが、旦那さんの親戚が旦那さんのことを褒めさせようとしてくるんだそうです。『「◯◯ちゃん（夫の幼少期のあだ名）は昔から本当に優しい子でね、あなたも