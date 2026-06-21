＜旦那アゲを強要＞親戚がイクメンっぷりを絶賛する。たしかに感謝はしてるけど、高評価すぎない？
義理の両親や義理の親戚との付き合いは何かと面倒。ときにはママの行動を制限したり、強要してきたりすることも。先日ママスタコミュニティには「夫の親戚が、夫を褒めることを強要してくる」というタイトルでこんな投稿がありました。投稿者さん夫婦はフルタイムで共働きですが、旦那さんの親戚が旦那さんのことを褒めさせようとしてくるんだそうです。
『「◯◯ちゃん（夫の幼少期のあだ名）は昔から本当に優しい子でね、あなたも助かってるでしょ」「料理も上手だしよく気が付くし、△△（夫のいとこ）の子どもたちも可愛がって遊んでくれたのよ」「自分の子どもの面倒もよく見るでしょ？ 仕事で疲れてるだろうに偉いわよね」「◯◯ちゃんと結婚できて幸せね。こんな素晴らしい男の人はそういませんよ」など。全部親戚から実際に言われた言葉です。たしかに夫は家事も育児もしてくれて感謝しています。しかし夫は好きなときに残業もできるし、飲み会にも行くし、自分のペースで生きています。親戚が、帰省中だけの夫の姿を見て知ったような顔で、「夫だけが頑張っている」みたいに言ってくるのが腹が立ちます。そして必ず「あなたもそう思うでしょ？」と同意を求められ、私が「◯◯さんには感謝しています」と言うまで終わりません』
適当に話を合わせておけばいい
『かなり面倒な人だね。そんなのが義母でなくてまだよかったじゃん』
『褒めて済むなら褒めればいい』
『他に話すネタがないんじゃないのかな？』
『女性が働く大変さがわからない人たちなんだろうね』
旦那さんのイクメンっぷりを褒めさせようとする親戚にウンザリする投稿者さん。自分がもし同じ状況になることを想像すると、面倒に感じるママも多いはず。ただ見方によっては相手が義両親ではなく距離が遠い親戚であること、投稿者さんが旦那さんを褒めたら会話が終了することなど、悪くない面もありますよね。また投稿者さんとその親戚の共通点が旦那さんしかなく、旦那さんの幼少期や、現状の話しか間を持たせられない可能性も。さらには共働き夫婦のリアルや、仕事しながら育児をする女性の大変さを想像できない方なのかもしれません。いずれにせよ、適当に流して終わる会話なのであれば、深く考えずに親戚に同意しておけばいいのではないでしょうか。
「そういう旦那ならよかったですけどね〜」本音をチラリ
『「あははは。それ、夫に言ってやってくださいねー。私からは何とも」って笑い飛ばしてあげたら？』
『本当のことであれば、別になんとも思わないよね。だから言っちゃえ。「本当にそんな人ならよかったんですけどね」「そういう人なら、私も幸せだったんでしょうね」 とか』
もし投稿者さんがその親戚に何か反論したいのであれば、実際には旦那さんが自分のペースで生きていることや、育児はほとんど自分が担っていることなど、事実を伝えてもいいでしょう。また自分ではなく旦那さん本人に伝えてほしいと言って、話をかわす方法もありかもしれません。ただの世間話だとはわかっていても、投稿者さんがその親戚と会うたびにストレスになって仕方がないのであれば、こうした話をしない流れに持っていきたいですね。
親戚を利用して、旦那にプレッシャーをかけよう！
『私なら神妙な顔で夫を褒め称え、帰宅してからいじりまくるね。「よっ！ この神童！ あー、私は幸せ者よねーゲラゲラ」と』
『親戚に何か言われるのがわかっているなら、夫も横にいさせて、何か言われたら「へー！ そうなの？」と親戚の前で夫に言ってみる。夫に「親戚の期待を裏切らないように、これからよろしく！」とかね』
投稿者さんがイライラしてしまうのは、親戚から旦那さんを褒めるように強要されることだけではないでしょう。実情では共働きで自分のほうが育児を頑張っているのに、旦那さん「だけ」が頑張っているかのように言われることに釈然としないのではないでしょうか。
また親戚からの発言について、旦那さん自身がどう思っているのかも気になるところです。そこで、その場に旦那さんも同席させるというアイデアもありました。そして親戚が褒めているような育児を実際にやってもらえたら、それがベストですよね。投稿者さんはママたちからのコメントを参考に、今後親戚と会ったときには適当に話を流したり、旦那さんを同席させたりしてみてはいかがでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩