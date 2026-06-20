6月19日、TBSの浦野芽良（かいら）アナウンサーがInstagramを更新。アニメ『アルプスの少女ハイジ』風スタイルを披露するも、ファンからツッコミが入る事態となっている。

《阿蘇山》とつづった浦野アナは《ハイジになった気分 ワンピースはニュージーランドのマーケットで見つけた古着 海外ではキッズと間違えられがちな私、サイズ合う服があってびっくり!!》と続け、濃い霧のなかで、ツインテールのヘアスタイルにバンダナで頬かぶりし、白地に赤のチェック柄のワンピースに白のカーディガン、ジーンズファッションのショットを披露した。BGMには『アルプスの少女ハイジ』の主題歌『おしえて』が流れている。ちなみに浦野アナの身長は156cmと小柄だ。

コメント欄にはファンから

《可愛い》

と、ハイジ風スタイルに称賛の声が上がっている。一方で、

《霧濃すぎやろ!!》

《マッチ売ってそうに見えますが》

など、濃い霧が立ち込めたシチュエーションとのギャップにツッコミが相次いでいる。

浦野アナはニュージーランド人の父親と日本人の母親との間に生まれ、9歳までおもにニュージーランドで暮らしていた。テレビ局関係者が言う。

「立教大学在学中は、タレント活動もしていました。英語も堪能だということで、多方面の活躍が期待されています。2024年にアナウンサーとしてTBSに入社したのですが、採用されたのは彼女1人だけで、社内に同期アナがゼロということでも話題になりました。入社後は新人ながら、看板番組でもある『THE TIME,』や『ラビット!』に出演するなど、彼女への期待度が高いことがうかがえます。2026年4月からは新番組『上田晋也のサンデーQ』にアシスタントとして出演しています」

『サンデーQ』の6月7日の放送では、自身の転職について言及する場面も話題になった。

「MCを務める『くりぃむしちゅー』の上田晋也さんが、自身が過去に共演していた元テレビ朝日のアナウンサー・前田有紀さんや大木優紀さんが退職後に転職していたことに触れ、『俺と仕事すると、テレビに愛想尽かすのかな、と危惧はしている』と話しました。そこで出演していたカズレーザーさんが『浦野さん、大丈夫ですか?』と尋ねる場面があったのですが、浦野アナは『私はまだ、予定ないです』と率直に答えていました」（同前）

TBS関係者が言う。

「当初は報道系の番組を担当していましたが、上田さんのバラエティ番組の進行役として、どう番組をうまく進行していくのかが試されています。本人はバラエティ番組にも興味を示しているようで、これからが正念場ですね」

目標としているという同局の先輩、日比麻音子アナにどこまで迫れるかが注目される。