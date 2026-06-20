道徳教育を推進する「モラロジー道徳教育財団」の創立100周年を記念した講演会が20日、熊本市国際交流会館で開かれました。 講演したのは大津町出身の剣道指導者、米田敏郎さんです。 九州学院中学・高校剣道部の監督として何度もチームを日本一に導いた米田さんは「思いやりや感謝の心を大切にすることが剣道の強さに繋がる」と話しました。 訪れた人は、メモを取るなどして熱心に耳を傾けていました