MINAMI、美脚輝くミニ丈ドレス×うさ耳でガーリーな魅力「不思議の国のアリスみたい」「美しすぎて二度見」と絶賛の声【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】インフルエンサーのMINAMIが20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】TikTokフォロワー300万人超美女「美しすぎて二度見」美脚輝く
MINAMIはブルーとホワイトを基調としたフリルたっぷりのミニ丈ドレスで登場。ボリューム感のあるスカートから美しい脚を披露し、うさ耳のヘッドアクセサリーやリボン、レースをあしらった甘さあふれるスタイリングで魅了した。
このランウェイを受け、ネット上では「不思議の国のアリスみたい」「美しすぎて二度見」「可愛すぎる」「脚綺麗」などと反響が上がっている。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、MINAMIのほか、なごみ、とうあ、長浜広奈ら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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◆MINAMI、美脚披露
MINAMIはブルーとホワイトを基調としたフリルたっぷりのミニ丈ドレスで登場。ボリューム感のあるスカートから美しい脚を披露し、うさ耳のヘッドアクセサリーやリボン、レースをあしらった甘さあふれるスタイリングで魅了した。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、MINAMIのほか、なごみ、とうあ、長浜広奈ら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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