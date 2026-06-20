健気で頑張り屋なわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で1万8000回再生を突破し、「可愛過ぎてムリ～」「お利口さんだね」「愛おしすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：病院に注射を打ちにきた犬→診察台に乗ると怖がり、パパに向かって…応援したくなる『いじらしい光景』】 注射を打ちにきた犬 TikTokアカウント「__peachmana」の投稿主さんは、柴犬