健気で頑張り屋なわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万8000回再生を突破し、「可愛過ぎてムリ～」「お利口さんだね」「愛おしすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：病院に注射を打ちにきた犬→診察台に乗ると怖がり、パパに向かって…応援したくなる『いじらしい光景』】

注射を打ちにきた犬

TikTokアカウント「__peachmana」の投稿主さんは、柴犬の「ころん」ちゃんと暮らしています。この日、ころんちゃんは予防接種のため動物病院を訪れていました。待合室では落ち着いていたものの、診察台に乗ると状況を察した様子。獣医さんが注射の準備を始めると、ころんちゃんは不安そうにブルブルと震え始めたそうです。

診察台の上で小さく身を縮めながら、「まだかな……」と緊張した表情を浮かべていたのだとか。そして、いよいよ注射器が用意されると、ころんちゃんは素早く行動。すぐそばにいたお父さんの腕の中へ飛び込むように身を寄せたそうです。その姿はあまりにも健気で、思わず応援したくなってしまいます。

いじらしい光景にホッコリ

お父さんにしがみついたころんちゃんは、そのまま顔をぎゅっと腕の中へ押し込み、見えないふりをするように注射に挑みました。怖くても暴れたり逃げたりすることはなく、一生懸命耐えていたそうです。そのいじらしい頑張りに、見ている人までほっこり。

無事に注射が終わると、ころんちゃんは拍子抜けしたような表情で「えっ、もう終わり？」とキョトンとしていたのだとか。先ほどまでの緊張が嘘のように落ち着きを取り戻し、最後は獣医さんに優しくなでてもらってご満悦。怖がりながらもちゃんと頑張ったころんちゃんの姿に、多くの人が心を掴まれたのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「逃げないでエライ」「頑張ったね」「甘えん坊でたまらない」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「__peachmana」には、ころんちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「__peachmana」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。