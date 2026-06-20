【MLB】ドジャース 6ー5 オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地オリオールズ戦でサヨナラ勝ちを収めて4連勝を飾った。大谷翔平投手が試合前に“育児休暇”のためチームを離れた。試合後、大谷の出場予定について言及した。

ドジャースのスタメン発表はおおむね試合開始3時間前に決まるが、この日はロバーツ監督の会見が始まってもアナウンスされず。指揮官はて「いくつかのことに対応中だ。もうすぐ発表する」とコメントしていた。その後、球団は大谷が産休のためチームを離れると発表した。

今回の離脱は一時的なもので、球団は「ショウヘイ・オオタニは育児休暇の為にチームを離れた。週末までに復帰されることが予想される」としていた。

試合後、報道陣から大谷はいつ復帰するかと問われた指揮官は「うーん……わからない。明日戻ってくることを期待しているけど、わからない。彼とまだ話し合いをしていない」と言葉を濁した。

また、大谷の欠場を以前から分かっていたのでは、との指摘については「ノー」。産休を取得することについては「つい最近知ったんだ。とても最近」と説明した。今日知ったのかと問われると、「ノー！ ノー！」とはぐらかし、報道陣から笑いが起きた。

今回の育児休暇は真美子夫人の第2子出産のためだと報道されていた。ロバーツ監督は「イエス。（出産が）差し迫っていた。私たちは（出産することを）予期していた。彼のプライバシーを尊重したいと思ったよ！」とし、改めて笑いが生まれた。（Full-Count編集部）