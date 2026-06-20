お笑いコンビ「はりけ〜んず」が19日、都内で取材会を行い、女性芸人日本一を決める賞レース「THEW」が終了する方向であることについて「なくなるというのは寂しい」と心境を語った。THEW、M―1グランプリ、R―1グランプリで、準決勝のMCを第1回大会から担当。THEWの時には「女性芸人さんが頑張って、頑張って、つかみ取った賞レース」と参加者の熱い思いを代弁してきた前田登（56）は今年の開催見送りに複雑な心境。「